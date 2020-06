Facebook a licencié un employé ayant ouvertement critiqué la passivité du réseau social

Depuis quelques temps déjà, Facebook était largement critiqué pour sa gestion désinvolte et quelque peu déconnectée vis-à-vis du contenu posté sur sa plateforme. Les détracteurs du site ont eu du grain à moudre ces derniers jours, après que des publications jugées comme des « incitations à la violence » de Donald Trump marquées comme telles sur Twitter aient été jugées normales sur Facebook. De nombreux employés avaient alors exprimé leur désaccord et leur mécontentement en interne. Mais certains ne se sont pas contentés de s’exprimer en privé, et ont amené le débat sur Twitter.

C’est le cas de Brandon Dail, ingénieur en interface utilisateur, qui a apparemment fait la déclaration de trop en affirmant à un de ses collègues ayant refusé de publier un message de soutien à Black Lives Matter que « choisir de ne pas faire de déclaration était tout aussi politique. » Il a alors immédiatement été licencié par Facebook. D’après lui, s’il ne s’agit pas forcément d’un licenciement sans raison, il « en avait assez de Facebook, du mal qu’il faisait, et du silence de tous ses complices » (dans lesquels il s’inclut.)