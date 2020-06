Warner Bros revoit tout son calendrier de sorties

Après avoir annoncé il y a peu que Tenet et Wonder Woman 1984 verraient leurs sorties reportées, respectivement de quelques jours et quelques mois, Warner Bros est en train de revoir l’intégralité de son calendrier des sorties, bouleversé comme ceux de tous les acteurs du monde du divertissement touchés par la crise du COVID-19. Ainsi, Matrix 4, dont la production à Berlin avait été suspendue, pourrait reprendre les tournages dès le mois prochain, désormais prévu pour une sortie le premier avril 2022, plutôt que pour le 21 mai de l’année prochaine.

Quant à Godzilla vs. Kong, un autre film très attendu, il ne sortira pas le 20 novembre prochain, récupérant plutôt la date laissée ouverte par Matrix 4, soit le 21 mai 2021. Le reboot de Saw, Spiral, avec Chris Rock et Samuel L. Jackson, produit par Lionsgate, devrait également sortir sur cette date. Enfin, l’hybride entre cartoon et live-action Tom & Jerry n’est plus prévu pour le 23 décembre, mais plutôt pour le 5 mars 2021. Un autre événement encore mystérieux, qui n’a pas été révélé, a cependant été déplacé, disparaissant du calendrier où il était prévu pour le 16 octobre prochain.