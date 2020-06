La sortie de Tenet et Wonder Woman 1984 est repoussée

Warner Bros a annoncé le report de ses deux prochains gros films : Tenet de Christopher Nolan et Wonder Woman 1984. C’est le premier report pour Tenet, mais c’est le troisième pour Wonder Woman 1984.

Tenet devait initialement sortir au cinéma le 17 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France. Warner Bros annonce que la sortie est décalée de deux semaines, pour passer au 31 juillet aux États-Unis. La nouvelle date pour la France n’a pas encore été communiquée, mais ce sera probablement pour début août. La date du 17 juillet sera en tout cas l’occasion de retrouver Inception de Christopher Nolan au cinéma (aux États-Unis), puisque le film fête ses 10 ans.

Le délai de deux semaines est donc correct. Ça l’est moins pour Wonder Woman 1984 : le film n’est plus programmé pour le 12 août en France et le 14 août aux États-Unis, mais pour le 2 octobre maintenant. Il s’agit de la date américaine, la sortie française pourrait se faire le 30 septembre.

Pour rappel, Wonder Woman 1984 devait initialement sortir en novembre 2019. Le film a été repoussé à juin 2020, puis août 2020 et voilà maintenant octobre 2020. Le premier report était en rapport avec la production pour avoir plus de temps. Les suivants sont liés au coronavirus avec la fermeture des cinémas et le retour progressif à la normale.