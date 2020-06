Tout le monde n’est pas d’accord concernant la mise en place de la 5G. Il y a notamment Martin Bouygues, le PDG du groupe Bouygues (qui contrôle Bouygues Telecom), qui a récemment demandé un report pour les enchères des fréquences 5G au vu de la situation du pays. Mais pour le gouvernement, il n’est pour l’instant pas question d’un décalage.

« La 5G, ce n’est pas un gadget. C’est une priorité industrielle », a déclaré Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, au micro de France Inter. « C’est extrêmement important parce que c’est ça qui va permettre aux entreprises industrielles de communiquer entre elles et d’être plus compétitives », a-t-elle ajouté. Elle martèle que « ça n’a rien d’un gadget et aujourd’hui, il faut déployer la 5G le plus rapidement possible en étant efficace et en l’orientant vers les entreprises ».

Quand auront lieu les enchères dans ce cas ? « C’est à l’Arcep [gendarme des télécoms] de le dire », fait savoir Agnès Pannier-Runacher. Elle souhaite en tout cas que « ça se fasse de manière rapide et de manière organisée ».

Sébastien Soriano, le président de l’Arcep, a déjà dit que les enchères devraient se dérouler en juillet ou en septembre, mais les dates peuvent encore changer. Pour rappel, les enchères auraient dû initialement avoir lieu au printemps, mais elles ont été reportées à cause du coronavirus.