Nouveau mandat d’arrêt contre le vice-président de Samsung

Lee Jae-yong va t-il retourner en prison ? Pour la seconde fois en 3 ans, le parquet de Séoul a lancé un mandat d’arrêt à l’encontre de l’actuel vice-président et seul « héritier » de l’Empire Samsung, cette fois pour des transactions financières illicites dans le cadre de la fusion entre Samsung C&T et Cheil Industries. Lee Jae-Yong ainsi que deux ex-dirigeants du groupe, Choi Gee-sung et Kim Jong-joong, sont accusés par la justice sud-coréenne d’avoir manipulé le cours de l’action de Samsung C&T et Cheil Industries et d’avoir enfreint la loi sur les entreprises côtées en bourse. La valse judiciaire se poursuit donc au coeur même du cercle des dirigeants de Samsung. En 2017, Lee Jae-yong avait été condamné à 5 ans d’emprisonnement pour sa participation à la tentative de corruption de l’ancienne présidente de Corée du Sud, Park Geun-hye. L’an dernier, c’était au tour du président de Samsung Electronics d’être condamné à 18 mois de prison pour sabotage syndical.

Lee Jae-yong emmené par les policiers en 2017. Va t-on revoir ces images en 2020 ? La justice sud-coréenne vient de lancer son second mandat d’arrêt à l’encontre du vice-président de Samsung