Spotify retire la limite de 10 000 chansons

Les utilisateurs de Spotify vont être ravis d’apprendre que la limite de 10 000 chansons dans leur bibliothèque est maintenant de l’histoire ancienne. Mieux : il n’y a plus de limite du tout.

Bien que Spotify propose plus de 50 millions de chansons à la disposition de ses utilisateurs, il y avait jusqu’à aujourd’hui une limite stricte de 10 000 chansons que les utilisateurs pouvaient enregistrer dans leurs propres collections Spotify pour un accès facile. Cela peut sembler beaucoup sur le papier, mais la bibliothèque se remplit vite au fil des années en accumulant les morceaux de nombreux artistes. Le retrait de la limite est donc le bienvenu.

Cette décision était attendue par la communauté, surtout qu’elle est demandée depuis plusieurs années. C’était pourtant mal parti en 2017, année où Spotify expliquait que moins de 1% de ses utilisateurs atteignaient le cap des 10 000 musiques enregistrées. Mais l’histoire a visiblement évolué avec le temps et de plus en plus de personnes ont dû atteindre le cap, d’où le choix de Spotify de retirer la limite.

Il est bon de noter que le retrait de la limite de 10 000 chansons est en cours de déploiement. Certains utilisateurs l’ont dès maintenant. D’autres devront attendre quelques jours pour en profiter. De plus, cela concerne seulement les musiques enregistrées dans la bibliothèque. Les playlists sont toujours limitées à 10 000 morceaux, tout comme le téléchargement en local des musiques.