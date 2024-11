Spotify s’attaque aux versions crackées de son application

Spotify a commencé à s’attaquer aux versions crackées de son application qui permettent d’avoir l’expérience de l’abonnement Premium sans débourser un centime. On parle alors de Spotify Mod.

Plusieurs utilisateurs rapportent que leur application Spotify crackée ne fonctionne plus correctement, notamment avec les playlists qui ont disparu, tout comme les musiques sauvegardées. Certaines personnes sont également dans l’incapacité de jouer les musiques en streaming. De fait, l’application moddée ne leur est plus d’utilité.

Selon les retours d’utilisateurs, c’est surtout l’application crackée de Spotify sur Android qui est touchée par les dysfonctionnements, avec l’installation du fichier APK téléchargé sur Internet. Aussi, il semblerait que certains pays sont plus touchés que d’autres, notamment l’Inde, la Grèce et le Portugal. Des personnes ont réussi à débloquer la situation en utilisant un VPN et en se connectant sur un serveur dans un autre pays. Mais tout le monde n’a pas réussi.

Il est certain que Spotify n’apprécie pas que des utilisateurs passent par une version crackée de son application pour avoir les fonctions premium, dont l’absence de publicités et la possibilité de jouer n’importe quelle musique. Le service de streaming cherche donc à mettre un terme à ce type d’applications moddées.

En attendant, les utilisateurs sont invités à faire attention parce que des versions de Spotify Mod incluent des virus capables de collecter des données personnelles, voire de rendre le smartphone inutilisable.

Beware ⚠️

Spotify Mod APK – version number 8.10.9.722 has hidden Trojans inside it.

If anyone has been using this version since the recent ban on older apks, kindly delete.

Hackers may retrieve your personal information and render your device useless.

— Joe Goldberg 🧊🔥 (@joegoldberg411) November 27, 2024