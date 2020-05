PS5 : la date de la conférence annoncée cette semaine ?

La PS5 est encore loin d’avoir tout montré, à quelques mois seulement de son lancement. On ne connait en effet ni le design de la machine ni le line-up de lancement, deux informations essentielles pour les futurs acheteurs (sauf pour les fans absolus, déjà convaincus). Des rumeurs insistantes laissent entendre qu’une keynote PS5 pourrait être diffusée durant le mois de juin, des rumeurs consolidées par les déclarations récentes de certains dirigeants de la firme. Tidus, un insider souvent « fiable » quand il s’agit de PlayStation, a déclaré hier sur son compte Twitter que Sony allait faire une annonce durant la semaine en cours, tout en rajoutant que la conférence PS5 restait toujours prévue une semaine à 10 jours après cette annonce. En d’autres termes, il semble plutôt logique (voire très logique) que l’annonce en question concerne justement la date exacte de la conférence PS5. Après des mois de quasi silence et la seule présentation d’une manette de jeu, Sony s’apprêt t-il, ENFIN, à sortir le grand jeu ? Il est vraiment plus que temps…