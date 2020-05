Insignia Project : le retour du Xbox Live original ?

Le 15 avril 2010 marquait définitivement la fin de la génération opposant la Xbox à la PlayStation 2, avec l’arrêt total et définitif du service Xbox Live original, véritable pionnier au niveau du jeu en ligne qu’il permettait sur consoles. Plus tôt dans la semaine, l’Insignia Project a fait son apparition sur le subreddit r/originalxbox, visant à recréer cette expérience originale, et ainsi pouvoir rejouer en ligne aux nombreux jeux Xbox qui ne sont plus disponibles en multijoueurs. C’est SoullessSentinel qui a fait l’annonce de ce projet, déjà bien connu pour son travail sur Cxbx-Reloaded, l’émulateur de Xbox le plus performant à être sorti sur PC.

Pour mieux comprendre le contexte et l’importance d’un tel projet pour les plus vieux fans, il faut revenir quelques années en arrière : on est en 2002, Nintendo et son Gamecube n’ont aucune idée de ce qu’est Internet, et la PlayStation 2 propose des fonctionnalités en réseau extrêmement réduites et balbutiantes. C’est alors que la Xbox arrive avec une véritable expérience en ligne, permettant le jeu en multijoueurs, les classements, le chat vocal, et d’autres fonctions dédiées aux communautés de joueurs, définissant probablement l’expérience console en ligne que nous connaissons aujourd’hui.