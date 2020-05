The Last of Us 2 : Naughty Dog lutte contre les spoilers avec la nouvelle fonction de Twitter

The Last of Us Part II est l’un des jeux les plus attendus cette année au vu de l’histoire proposée avec le premier sorti à l’origine sur PlayStation 3 avant de connaître une version remastérisée sur PlayStation 4. Mais une fuite ces dernières semaines a été l’occasion de dévoiler des éléments clés du scénario, ce qui embête aussi bien les joueurs que Naughty Dog.

Naughty Dog, justement, a décidé de profiter de la nouvelle fonctionnalité de Twitter pour lutter contre les spoilers. Comme nous l’annoncions avant-hier, Twitter teste actuellement un système qui permet de choisir qui peut répondre aux tweets. Les options sont : tout le monde, uniquement les personnes que vous suivez ou simplement celles que vous mentionnez.

Le dernier tweet de Naughty Dog concerne The Last of Us Part II et on peut voir « Les personnes mentionnées par ce compte peuvent répondre ». Personne ne peut répondre au tweet en l’occurrence et donc poster d’éventuels spoilers. En revanche, les utilisateurs peuvent toujours retweeter et aimer le tweet.

The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin prochain. Il sera seulement sur PlayStation 4 et peut être précommandé maintenant.