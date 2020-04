The Last of Us 2 : un leak massif spoile le scénario du jeu

The Last of Us 2 devait être l’apex de la génération PS4, le point culminant de la dernière console de Sony. Las hélas, le titre tant attendu enregistre les déconvenues depuis de nombreux mois, au point que ce qui était annoncé comme le futur chef d’oeuvre du studio Naughty Dog est en train de basculer dans la catégorie peu enviable des jeux maudits. Ainsi, après les départs inquiétants de plusieurs cadres de Naughty Dog et les rumeurs nauséabondes de crunch, la fin du développement a été perturbée par la pandémie de COVID, au point que Sony a préféré reporter le lancement du jeu sine die.

Ces multiples problèmes semblent presque de peu de poids face à la nouvelle catastrophe que doit affronter Naughty Dog : un leak massif du jeu s’est en effet répandu comme une trainée de poudre sur la toile ! De larges extraits de gameplay ainsi que des cinématiques dévoilant les principaux rebondissements de l’histoire ont essaimé sur les réseaux sociaux, de quoi brise l’effet de surprise et perturber encore un peu plus la phase de pré-lancement. Si l’on en croit les rumeurs, cette fuite (plus proche de la voie d’eau) serait le fait d’un ancien salarié de Naughty Dog écœuré par la gestion des équipes de dev (le crunch serait pratiquement institutionnalisé). Face à cette situation délétère, Sony a donc réagi… en annonçant la date de sortie du titre, désormais fixée au 19 juin. Espérons donc que le jeu sera réellement terminé à cette date et que les joueurs ne serviront pas de bêta-testeurs…