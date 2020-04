PS4 : The Last of Us Part 2 arrive le 19 juin et Ghost of Tsushima le 17 juillet

Sony communique aujourd’hui les nouvelles dates de sortie pour deux jeux attendus sur PlayStation 4, à savoir The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. Le premier sortira le 19 juin et le second arrivera le 17 juillet.

Sur son blog, Sony dit :

Malgré les modifications apportées à nos façons de travailler, nous voulions informer les joueurs PlayStation de la date de sortie de nos prochaines exclusivités PlayStation 4. Nous avons constaté une légère amélioration du système de livraison mondial et sommes donc ravis de vous confirmer que The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin. Ghost of Tsushima, quant à lui, sortira le 17 juillet.

Pour rappel, The Last of Us Part II devait au départ sortir le 21 février 2020. Naughty Dog, le studio qui développe le jeu, a ensuite repoussé sa sortie au 29 mai pour peaufiner le jeu. Un autre retard a été annoncé récemment à cause du coronavirus et voilà maintenant la date du 19 juin. De son côté, Ghost of Tsushima devait arriver le 26 juin 2020.

Au vu de la situation, Hermen Hulst, président de Sony Worldwide Studios, déclare :