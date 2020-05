Twitter : un nouveau test pour choisir qui peut répondre aux tweets

Twitter propose un nouveau test aux utilisateurs. Certains d’entre eux ont maintenant la possibilité de choisir qui peut répondre à leurs tweets, au lieu de laisser n’importe qui rejoindre la discussion.

A partir d'aujourd'hui, nous testons de nouveaux paramètres vous permettant de contrôler qui peut répondre à votre Tweet : tout le monde, uniquement les personnes que vous suivez, ou simplement celles que vous mentionnez. Pour en savoir plus : https://t.co/ohUb6TIo1x https://t.co/UTPNgi11Q6 — Twitter France (@TwitterFrance) May 20, 2020

Trois options sont proposées : tout le monde, uniquement les personnes que vous suivez ou simplement celles que vous mentionnez. Il suffit de rédiger son tweet et toucher les paramètres de permissions sous le message pour faire son choix. Par défaut, l’option « tout le monde » est sélectionnée. Une fois l’option choisie, on poste son tweet et le tour est joué.

N’importe qui pourra voir les tweets, comme c’est le cas aujourd’hui. En revanche, tout le monde ne pourra pas forcément participer à la conversation. Tout dépendra des réglages définis par l’auteur du tweet.

Seulement un petit pourcentage des utilisateurs peut profiter de cette fonctionnalité pour l’instant. Twitter ne dit pas encore quand elle sera proposée pour tout le monde.