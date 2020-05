Sous la pression américaine, TSMC arrête de livrer des processeurs mobiles à Huawei

2020, annus horribilis pour Huawei ? La pandémie de COVID-19 pèse déjà lourdement sur le secteur mobile (les ventes des principaux fabricants se sont effondrées sur les deux derniers mois, mais pour Huawei, cette calamité n’est peut-être que la seconde en ordre de gravité. Le géant chinois subit en effet depuis près d’un an un embargo américain qui l’empêche d’équiper ses portables avec le système d’exploitation Android et les services Google (Google Maps, Google Play Store, etc.), une contrainte extrême qui a notamment permis à Apple de retrouver la seconde place des fabricants mobiles lors du Q4 2019.

La situation de Huawei s’est encore assombri le vendredi 15 mai : le fondeur TSMC a annoncé qu’il arrêtait de prendre des commandes de processeurs provenant de Huawei afin de se soumettre à un nouveau cadre de contrôle des exportations mis en place par les autorités américaines. Les commandes de puces déjà passées ou en cours de fabrication seront honorées… si Huawei parvient à écouler son stock d’ici le 14 septembre. Cette annonce intervient le jour même où TSMC a confirmé la construction d’une immense usine de composants aux Etats-Unis (Arizona) dont le coût est évalué à 12 milliards de dollars. De là à y voir une simple coïncidence…

La décision est lourde de conséquences pour Huawei. Le numéro trois mondial est en effet le principal client de TSMC… juste derrière Apple. Cependant, si l’on en croit le Nikkei Asian Review, Huawei aurait anticipé cette décision en faisant produire à l’avance pour une année de composants (destinés aux appareils mobiles de la marque), mais la situation pourrait se tendre dangereusement dès la prochaine génération de puces Kirin (annoncée généralement vers la mi-mars).