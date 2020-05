Une série Benjamin Gates en préparation pour Disney+

Après deux films qui ont rencontré un certain succès auprès du public, la franchise Benjamin Gates (National Treasure en VO) n’a pas fini d’apparaître sur nos écrans. Jerry Bruckheimer, le producteur, vient en effet de déclarer à Collider qu’une série dédiée à cet univers était actuellement en cours de développement pour la plateforme de streaming de Disney. Il a également rappelé qu’un troisième film était en production, confirmant ainsi les premières déclarations qui avaient été faites en janvier dernier. On ne sait pas encore grand chose au sujet de la série, mais Bruckheimer a avancé « qu’il s’agirait du même concept, avec un nouveau casting. »

On ne sait ainsi pas vraiment si Nicholas Cage sera de la partie : il est après tout au centre des deux premiers films, et reprendra son rôle pour le troisième, son interprétation ayant sans aucun doute largement contribué au succès de la saga. Même si ce projet de série n’est encore qu’au tout début de son développement, c’est une preuve de plus que Disney compte bien miser sur toutes ses franchises pour promouvoir son service de streaming qui est bien parti pour dominer le marché.