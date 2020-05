La trilogie Mass Effect pourrait bientôt avoir droit à son remaster

Avec l’annonce du nombre massif de sorties d’EA prévues pour l’année fiscale à venir, on retrouvait bien entendu des licences annuelles bien connues comme FIFA ou Madden, mais aussi des titres inconnus bien mystérieux. Mais en plus de quelques titres indés et autres jeux mobiles, un détail a mis la puce à l’oreille des joueurs les plus attentifs : le studio a affirmé qu’un « titre EA HD additionnel » serait disponible dans les mois à venir. Et peu de licences populaires n’ont pas encore eu droit à leur nouvelle version aux graphismes modernisés.

Aussi, beaucoup de joueurs ont immédiatement eu en tête la trilogie des Mass Effect, qui a véritablement relancé BioWare il y a une dizaine d’années, avant la chute du studio avec le drama autour du développement d’Anthem. Et il semblerait que la rumeur ne soit pas infondée, puisque VentureBeat vient de confirmer dans un article que la trilogie verrait en effet son lifting HD arriver cette année. Le rapport en question ne cite pas de source particulière, mais Jeff Grubb semble suffisamment confiant pour poster son travail sur Twitter. De plus, avec une conclusion qui a marqué les esprits pour le meilleur et pour le pire en 2012, Mass Effect est maintenant suffisamment âgé pour mériter sa nouvelle version, et pouvoir conquérir une nouvelle génération de joueurs.