Amazon France : entrepôts fermés jusqu’au 8 mai et refus du chômage partiel

Nouveau rebondissement dans l’affaire Amazon en France. Le commerçant en ligne annonce que ses entrepôts resteront finalement fermés jusqu’au 8 mai et non jusqu’à aujourd’hui (5 mai) comme cela était prévu. Il s’agit de la deuxième prolongation.

Dans le même temps, le ministère du Travail a annoncé avoir refusé une demande de chômage partiel d’Amazon pour six de ses sites en France. La demande a été refusée car la fermeture des sites concernés est la conséquence d’une décision de justice et non d’une baisse d’activité, précise-t-il.

Le tribunal de Nanterre l’a sommé le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels. Cette décision a été confirmée en appel. Amazon, qui accuse « certaines organisations syndicales de tirer parti » de la situation, affirme que ses entrepôts sont sûrs pour ses salariés mais il ne veut pas prendre le risque d’une amende en cas de « traitement accidentel » de produits non autorisés. « La récente décision de la Cour d’appel de Versailles a évidemment eu un impact sur notre activité en France », dit le groupe dans un communiqué.

Malgré les permutations, les clients français peuvent continuer d’acheter chez Amazon. Les commandes sont expédiées non pas des entrepôts français, mais des entrepôts européens.