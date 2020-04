Windows 10 : la dernière mise à jour efface des fichiers et ralentit les PC de certains

Une nouvelle mise à jour de Windows 10 pose un problème pour des utilisateurs. Il s’agit de la mise à jour cumulative KB4549951 qui a été déployée la semaine dernière via Windows Update.



Tout le monde n’a pas les mêmes soucis pour le coup. Des utilisateurs ont vu des fichiers être supprimés sans raison apparente. D’autres connaissent des ralentissements soudainement depuis l’installation de la mise à jour. Pour d’autres, il y a le fameux écran bleu de la mort (Blue Screen of Death) qui apparaît régulièrement et oblige un redémarrage pour retrouver un usage normal… jusqu’au prochain crash.

Ça ne s’arrête pas là, malheureusement. Des personnes disent avoir des soucis avec le Wi-Fi et le Bluetooth, au point que les deux ne fonctionnent plus du tout. C’est tout particulièrement embêtant pour le Wi-Fi et ça peut l’être tout autant pour ceux qui connectent des accessoires sans fil, comme une souris ou un clavier.

Microsoft ne communique pas sur le sujet pour l’instant, mais il semblerait — heureusement — que les soucis évoqués ici concernent un faible pourcentage d’utilisateurs. Pour rappel, un milliard d’appareils ont Windows 10 installé comme l’a récemment indiqué Microsoft. Un faible pourcentage représente tout de même plusieurs millions de personnes.