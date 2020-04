Le piratage de comptes Nintendo se multiplie avec des transactions frauduleuses

De nombreux joueurs qui ont un compte Nintendo disent avoir des problèmes depuis quelques semaines maintenant. De plus en plus de témoignages sur Reddit, Twitter et ResetERA font état de connexions non autorisées et/ou de transactions frauduleuses.

Les joueurs concernés ont reçu un e-mail de Nintendo leur indiquant qu’une nouvelle connexion a eu lieu sur leur compte. Le courriel comprend l’appareil utilisé, le navigateur utilisé, la date, l’heure et la localisation. Un rapide coup d’œil sur le relevé montre des transactions non autorisées dans certains jeux et beaucoup de témoignages évoquent l’achat de V-Bucks (monnaie virtuelle dans le jeu Fortnite). Comme vous pouvez vous en douter, les achats n’ont pas été autorisés. Ils ont pu être réalisés grâce à la carte bancaire rattachée au compte Nintendo.

D’où vient la faille ? C’est le flou pour l’instant : aucun hacker ne revendique publiquement un piratage et Nintendo refuse de faire un commentaire sur ce dossier.

En attendant d’en savoir plus, il est fortement conseillé de changer le mot de passe de son compte Nintendo en cliquant ici. Vous pouvez également vérifier votre historique de connexion en cliquant ici. Enfin, il est conseillé d’activer la validation en deux étapes pour renforcer la sécurité de son compte en cliquant ici. Pour le coup, la validation en deux étapes est conseillée pour tous les comptes (Google, réseaux sociaux, etc) et pas forcément que celui de Nintendo.