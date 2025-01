Cyberattaques : la Cour des comptes s’inquiète pour la protection des hôpitaux

Dans un rapport, la Cour des comptes alerte sur la fragilité du financement du programme de renforcement de la cybersécurité des hôpitaux, initié en 2023 par le gouvernement Borne après une série de cyberattaques.

Des efforts pour éviter les cyberattaques sur les hôpitaux

Le programme, baptisé CaRE (Cyberaccélération et résilience des établissements), prévoit un financement de 750 millions d’euros sur cinq ans (2023-2027), mais la Cour souligne que cet engagement financier n’est assuré que jusqu’à la fin 2024. « Il est indispensable qu’il soit poursuivi jusqu’au terme du programme », insiste l’institution.

À ce jour, seulement 223 millions d’euros ont été alloués, loin des objectifs fixés, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennité du dispositif. En effet, malgré les efforts pour améliorer la sécurité des systèmes d’information, la menace persiste. Selon l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), 30 hôpitaux ont été victimes de cyberattaques par ransomware en 2022 et 2023. Deux établissements, l’hôpital d’Armentières et l’hôpital de Cannes, ont également subi de nouvelles attaques en 2024.

Les vulnérabilités des systèmes informatiques hospitaliers sont multiples : leur complexité inhérente, un sous-investissement chronique et des équipements vieillissants. « Près de 20% des postes de travail dans les hôpitaux publics ont plus de sept ans ou un système d’exploitation hors de maintenance ou obsolète », rappelle la Cour des comptes. De plus, seulement 1,69% du budget d’exploitation des établissements de santé est consacré à l’informatique, un pourcentage bien inférieur à celui d’autres secteurs comme les services financiers (9%) ou l’électronique (3,5%).

Face à ces défis, la Cour des comptes recommande de renforcer la mutualisation des efforts entre les établissements de santé, notamment en donnant une personnalité morale aux groupements hospitaliers de territoires (GHT). Cette mesure pourrait permettre de mieux coordonner les ressources et les investissements en matière de cybersécurité.