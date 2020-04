La PS4 ne démarre plus depuis la mise à jour 7.50 chez certains

Sony a récemment déployé la mise à jour 7.50 pour la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Elle semble assez banale si l’on s’en tient aux notes fournies : « Cette mise à jour du logiciel système améliore la qualité des performances du système ». Mais des joueurs ont des problèmes depuis son installation et n’arrivent plus à jouer.

Des joueurs disent que leur PlayStation 4 ne veut plus démarrer depuis l’installation du firmware 7.50. D’autres voient leur console faire un boot loop (c’est-à-dire un démarrage en boucle) avec l’impossibilité de tomber sur la page d’accueil de la PlayStation 4 et donc de lancer un jeu ou faire quoi que ce soit. Il y a également des cas où les utilisateurs ont pu démarrer la console, mais où le lecteur Blu-ray a cessé de fonctionner.

Que faire si on est dans cette situation ? Des personnes touchées par les problèmes évoqués disent avoir démarré leur PS4 en mode sans échec pour tenter de refaire la mise à jour ou restaurer complètement la console si cela ne fonctionne pas.

Un employé de l’assistance de Sony a indiqué à un joueur que le groupe enquêtait sur les problèmes de la mise à jour 7.50, mais aucune information supplémentaire n’a été partagée pour l’instant.