PS5 : un stock limité la première année, un prix élevé évoqué

Il faudra se presser pour acheter une PlayStation 5. En effet, les stocks seront limités lors de la première année de commercialisation selon les informations de Bloomberg.

Sony a indiqué à ses fournisseurs qu’il va produire entre 5 et 6 millions de PlayStation 5 durant l’année fiscale se terminant en mars 2021. En comparaison, Sony a vendu 7,5 millions de PlayStation 4 en deux trimestres lorsque la console est sortie en novembre 2013.

Pourquoi une quantité limitée ? Sony sait que les composants choisis pour sa PS5 vont être coûteux et cela va avoir un impact sur le prix final. Mais contrairement à ce que certains pourraient penser, la production de la console n’est pas touchée par le coronavirus. Par contre, toute la promotion imaginée par Sony l’est, ce qui oblige le groupe à revoir ses plans et ses présentations aux joueurs. La manette de la PlayStation 5 a été dévoilée sur le blog de Sony par exemple et non lors d’une conférence.

Coût de la mémoire en blanc, du stockage en bleu

De plus, certains sous-traitants de Sony ont déjà reçu des composants pour la PlayStation 5 et la production à grande échelle de la console doit débuter en juin. Sony prévoit toujours une sortie à la fin de l’année. Microsoft compte aussi proposer sa Xbox Series X à cette période.

Quel sera le prix ? Les développeurs qui conçoivent des jeux pour la PlayStation 5 s’attendent à ce que la console soit vendue entre 499 et 549 dollars. Cette fourchette de prix a déjà été évoquée dans le passé.