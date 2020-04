PS5 : Sony dévoile DualSense, la manette de la PlayStation 5

Sony dévoile aujourd’hui DualSense. Il s’agit de la manette de la PlayStation 5, qui succède ainsi à la DualShock 4 de la PlayStation 4. Son design a un côté (un peu) futuriste.

La manette se veut sans fil, sur batterie et embarque les mêmes boutons que l’on connaît déjà : croix directionnelle à gauche, deux joysticks au centre, quatre boutons d’actions à droite et quatre gâchettes. À noter que les gâchettes sont adaptatives, c’est-à-dire qu’elles permettront aux joueurs d’avoir des sensations pendant leurs actions en pleine partie. Par exemple, les joueurs pourront avoir un bouton un peu plus dur à appuyer au moment d’armer un arc. Les boutons pourront aussi offrir une sensation selon les routes sur lesquelles le joueur se trouve.

Le bouton « Share » devient « Create » et offrira davantage de possibilités, mais Sony ne dit pas encore lesquelles. Pour le reste, la manette intègre désormais un micro entre les deux joysticks et le touchpad est toujours d’actualité. Les barres lumineuses ont toutefois changé d’emplacement. Pour le port, on se retrouve avec de l’USB-C. Enfin, la manette a un aspect noir et un aspect blanc, au lieu d’être seulement proposée avec le coloris noir.

La PlayStation 5 est toujours annoncée pour la fin de l’année, comme l’annonce Sony aujourd’hui. Le design général de la console reste inconnu à ce jour.