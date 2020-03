L’Europe prévoit un droit à la réparation pour les smartphones, tablettes et ordinateurs

La Commission européenne annonce qu’elle va mettre en place une loi sur le droit à la réparation qui poussera les fabricants électroniques à créer des produits qui durent plus longtemps, comprennent autant de matériaux recyclés que possible et sont plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler. Cela vise les smartphones, tablettes et smartphones et ce sera en place d’ici 2021.

La directive européenne sur l’éco-conception rendra obligatoire un design écologique pour les produits technologiques et fixera certaines normes techniques afin qu’ils soient constitués de pièces réparables et remplaçables. Il s’agit essentiellement d’une extension de la directive sur l’éco-conception que l’Union européenne a mise en place pour la première fois en octobre 2019 pour les appareils électroménagers. Cette loi oblige les entreprises à fournir des pièces détachées pour leurs appareils électroménagers pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Le projet de loi sur le droit à la réparation des smartphones et des ordinateurs portables n’impose aucun délai de ce type, mais prône une conception durable.

Un élément intéressant est que le droit à la réparation inclut une règle permettant de mettre à jour un appareil qui est jugé obsolète par un constructeur. Les détails à ce sujet sont pour l’instant légers cependant.

Tout ceci fait partie du Pacte vert, une feuille de route ayant pour objectif de rendre l’économie de l’Union européenne durable. La Commission européenne a pour ambition que l’Europe soit le premier continent neutre pour le climat.