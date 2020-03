Smartphones : Huawei s’attend à une baisse de ses ventes pour 2020

L’année 2020 risque d’être compliquée pour Huawei. La marque chinoise s’attend à voir ses ventes baisser de 20%, en grande partie à cause du blocage fait par le gouvernement américain selon The Information. Cela représenterait sa première baisse d’une année sur l’autre.

Pour le coup, 2019 a été une bonne année du côté de Huawei avec 240 millions de smartphones vendus et un chiffre d’affaires record. Le constructeur s’attend maintenant à ne vendre « que » 190-200 millions d’exemplaires en 2020. En réalité, Huawei attend que la situation autour du coronavirus évolue pour éventuellement faire de nouveaux ajustements au niveau de ses prédictions.

Les restrictions américaines à l’encontre de Huawei l’empêchent de travailler avec des groupes américains. Google, qui développe Android, est justement un groupe américain. Huawei n’est ainsi pas autorisé à proposer les applications (YouTube, Chrome, Gmail, Play Store, etc) et services de Google, dont certains sont essentiels pour faire pleinement fonctionner certaines applications tierces (pour les notifications, l’authentification, etc).

Pour rappel, les États-Unis accusent Huawei de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine. Huawei a toujours démenti. Huawei a également pris la décision de développer des alternatives aux applications et services de Google pour que ses utilisateurs ne soient pas bloqués. Il y a par exemple l’AppGallery qui est le Play Store de Huawei et permet de télécharger certaines applications. Huawei fait tout pour attirer les développeurs d’applications populaires pour qu’ils proposent leurs services sur l’AppGallery, en plus du Play Store.