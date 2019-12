Huawei établit un record pour ses revenus, mais s’attend à une année 2020 compliquée

Les États-Unis ont beau avoir mis des bâtons dans les roues de Huawei, le constructeur chinois ne s’est jamais aussi bien porté. Son chiffre d’affaires pour l’année 2019 a été de 850 milliards de yuans (109 milliards d’euros), ce qui représente une hausse de 18% sur un an.

Malgré un record, Huawei reconnaît que son chiffre d’affaires a été inférieur aux prévisions. Le groupe note que les sanctions américaines font tout « pour nous écraser », mais « les affaires restent cependant solides et nous résistons face à l’adversité », a déclaré Eric Xu, le président de Huawei. Pour ce qui est des smartphones, Huawei a vendu 240 millions d’exemplaires cette année, en hausse de 20% par rapport à 2018.

Pour rappel, les États-Unis accusent Huawei de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine et ont donc limité les relations entre les groupes américains et le constructeur chinois. Google, qui développe Android, est justement un groupe américain et cela a un impact direct puisque Huawei ne peut plus obtenir de licence valide pour Android, tout comme les services et applications de Google. C’est pour cette raison que ses nouveaux smartphones, comme le Mate 30 Pro, n’ont pas YouTube, Gmail, les services Google, le Play Store et tout le reste.

Qu’en est-il de 2020 ? « Notre croissance ne sera pas aussi rapide qu’au premier semestre de 2019, une croissance qui s’est poursuivie tout au long de l’année en raison de la forte dynamique du marché », a indiqué le président de Huawei à ses employés. « Ça va être une année difficile pour nous. Nous ne pourrons compter que sur le travail acharné de notre personnel ainsi que sur la confiance et le soutien continus de nos clients et partenaires », a-t-il ajouté.