Les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite seraient annoncés en avril

OnePlus semble avoir quelque chose à nous montrer pour le mois prochain. Les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite seraient dévoilés lors de la deuxième semaine d’avril, selon Techradar.

Rendu du OnePlus 8 Pro

Le constructeur chinois avait pris l’habitude de présenter ses nouveaux smartphones au mois de mai les années passées, mais un changement de calendrier semble être prévu cette année pour les OnePlus 8. La raison exacte de ce choix n’est pas donnée, mais les fans de OnePlus savent au moins que les nouveaux modèles devraient arriver un mois plus tôt que prévu, ce qui est une bonne nouvelle.

Le OnePlus 8 Lite et le OnePlus 8 Pro ont déjà fait l’objet de fuites avec des rendus. OnePlus a même déjà confirmé que la gamme des OnePlus 8 sera équipée d’un écran AMOLED avec un affichage 120 Hz et que les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre un affichage 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz selon leur préférence. La compatibilité 5G devrait aussi être au programme, au moins sur le OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8 Lite aura peut-être la puce MediaTek Dimensity 1000, tandis que le OnePlus 8 Pro aura le Snapdragon 865. Il est possible que les OnePlus 8 et 8 Pro soient équipés de plus grosses batteries et profitent d’une vitesse de charge plus rapide que la génération précédente. Des indices suggèrent aussi que les smartphones pourraient supporter la recharge sans fil et bénéficier d’une résistance à l’eau officielle avec une certification IP. Ces améliorations pourraient toutefois entraîner une augmentation du prix.