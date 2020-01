Fluid Display : OnePlus dévoile un écran AMOLED à 120 Hz

Chez OnePlus, la fluidité d’affichage n’est pas un vain mot. Le fabricant chinois, qui a déjà commercialisé l’an dernier plusieurs smartphones doté d’une dalle 90 Hz, pousse le curseur un gros cran plus loin en 2020 avec le Fluid Display, une technologie d’écran AMOLED fonctionnant à 120 Hz ! Cette nouvelle génération de dalle a été mise au point en collaboration avec Samsung Display, principal fournisseur mondial de dalles AMOLED pour smartphones. Si la partie hardware est du ressort de Samsung, OnePlus s’est chargé seul du software : la technologie logicielle MEMC permettra d’intégrer des frames supplémentaires dans des vidéos en 24 ou 30 images par seconde (ips) afin d’obtenir au final une vidéo en 60 voire 120 ips !

Avec un tel taux de rafraichissement, les dalles des prochains flagships OnePlus devraient être parfaitement fluides en toute occasion (y compris lors des scrolling verticaux de pages web). Et ce n’est pas tout puisque le taux de rafraichissement des composants tactile de l’écran atteindra les 240 Hz. Autant dire que le temps de réponse devrait être extrêmement faible. Les dalles Fluid Display proposeront aussi une valeur JNCD (Just Noticeable Color Difference) inférieure à 0,8 (autant dire une colorimétrie d’une fidélité quasi absolue) et pourront atteindre la luminosité maximale de 1000 nits. Vivement le OnePlus 8 !