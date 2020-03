Death Stranding : une date de sortie et l’ouverture des précommandes pour la version PC (+trailer)

Death Stranding, dernier chef d’oeuvre d’Hideo Kojima, a enfin une date de sortie sur PC. Le « Walking Simulator » de nouvelle génération posera ses colis sur Steam et l’Epic Game Store le 2 juin prochain. Le jeu est facturé 59,99 euros (édition physique standard) ou 69,99 euros pour l’édition steelbook. Les améliorations seront principalement techniques puisque Kojima Production annonce un framerate de 120 fps (pour les gros PC gamers), la compatibilité avec les dalles ultra-wide et… un mode photo. Plus surprenant, cette version intègrera aussi du contenu tiré de la licence Half Life (pour le mode photo notamment).



Les joueurs qui précommanderont le titre auront droit à un joli package supplémentaire, soit :

– Wallpapers HD de Death Stranding

– Lunettes de soleil (in-game) Chiral Gold et omnireflector

– Casquette (in-game) Chiral Gold et omnireflector

– Squelette de célérité or et argent

– Plaque d’armure or et argent

Et d’autres bonus pour l’achat day one :

– Extrait numérique de l’art book The Art of Death Stranding (par Titan Books)

– Death Stranding Original Score Expanded Edition par Ludvig Forsell (version numérique, avec 10 pistes inédites)

– Lunettes Ludens (in-game) Chiral Gold et Omnireflector

– Squelette de célérité or et argent

– Squelette tout terrain or et argent

– Plaque d’armure or et argent (LV2)