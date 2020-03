[Test] Motorola One Macro : un smartphone sous Android « stock »… qui peine à convaincre

Le Motorola One Macro est présenté par Motorola/Lenovo comme un smartphone d’entrée/moyen de gamme, c’est à dire un mobile qui fait le job à peu près en tout… sans briller particulièrement dans un secteur précis. A un tarif de 200 – 230 euros environ, c’est ce que l’on est en droit d’attendre, d’autant plus que dans cette zone tarifaire la concurrence de Xiaomi, Huawei ou Samsung se fait tout de même assez rude. Après plusieurs jours de test, notre déception est réelle, et il s’avère que ce Motorola One ne remplit pas tout à fait le contrat du smartphone « good enough ». On ne lui demandait pas l’excellence pourtant, seulement d’être à peu près correct en tout, même s’il faut reconnaitre qu’il parvient à exceller sur deux points d’importance. Explications :

Au sortir de sa boite toute violette ou plutôt ultra-violette (ce qui est d’ailleurs assez original), le Motorola One Macro ressemble à un smartphone assez conventionnel, mais pas désagréable à l’œil. Certes, les lignes du Moto One Macro ne sont guère audacieuses, mais à ce tarif, on ne lui demande pas de faire concurrence au Galaxy S20, sans compter que ce form-factor presque humble permet au Moto One Macro de bien tenir en main. L’arrière ultra-violet glossy (mais pas trop glissant) est un vrai attrape-empreintes malgré le choix du plastique au lieu du verre, mais ce n’est pas si gênant à l’usage. Bon point aussi, la présence d’un port Jack sur la bordure supérieure.

L’écran du Motorola One Macro est l’un des deux vrais bons points de cet appareil. Sans atteindre l’excellence de modèles nettement plus chers, la dalle IPS 720p+ (720×1520) du Moto One Macro affiche des couleurs fidèles (même si l’on note un léger tirage vers le bleu) et une luminosité plus que correcte, y compris pour un usage en plein jour (pas trop ensoleillé cependant). Rien de transcendant bien sûr, mais sur ce point, le Moto One Macro « fait le job ». L’interface (un poil custom) de l’Android « stock » (Android One) s’affiche avec une clarté et un piqué largement suffisants dans cette gamme de prix. Si l’image est correcte, le son n’est pas au même niveau, que ce soit aux HP intégrés et même, un peu plus décevant, au casque : le rendu sonore manque de profondeur et de détails, mais il faut rapeller que c’est souvent le cas sur des appareils de ce tarif.

Les performances globales (en puissance de calcul) s’avèrent franchement très moyennes, ce qui est logique puisque le Motorola One Macro s’appuie sur le Mediatek Helio P70 et la puce graphique Mali-G72, ce qui le rend globalement inapte pour les jeux mobiles 3D un brin sophistiqués mais sera sans doute largement suffisant pour les titres casuals… et bien sûr aussi pour faire tourner avec fluidité Android One. Histoire de se faire un ordre d’idées, le score Geekbench du Motorola One Macro se situe en dessous des 300 points (c’est faible). Le reste des specs est dans la bonne moyenne des appareils d’entrée de gamme : 64 Go de stockage, Double SIM, 4 Go de RAM…mais pas de NFC (exit le paiement à distance donc).

Passons au point qui fâche, un point qui pourrait indiquer que ce Motorola One Macro a été bien mal « marketé » par son fabricant. En effet, vendre un smartphone « Macro » qui ne brille pas particulièrement en photo… s’avère pour le moins maladroit. Pourtant, Motorola n’avait pas lésiné sur les moyens, avec un bloc photo à trois capteurs, soit un capteur principal 13 MPx épaulé par un 2 MPx pour le calcul de la profondeur de champ et un 2 MPx Macro. Ne passons donc pas par 4 chemins : les clichés de ce bloc photo sont ternes et bien trop lissés en plein jour, quasi inexploitables en conditions de faible lumière, jusqu’au mode macro (avec le capteur 2 MPx) qui est un poil décevant… même si la concurrence ne fait pas mieux à ce tarif. Avec ses clichés à la fois trop surexposés, ternes et pas assez détaillés, le mode Macro du One Macro déçoit, même s’il est possible de réaliser de bons clichés dans des conditions de luminosité (vraiment) optimales. Quant à l’apport de l’autofocus au Laser, il n’est pas très évident. A noter que les photos prises avec le capteur frontal ne valent pas mieux (en fait, c’est nettement pire, avec un lissage très prononcé).

L’autonomie du Motorola One Macro est la très bonne nouvelle d’un appareil… qui en compte peu. La capacité 4000 mAh de la batterie (+ charge rapide 10W) a permis à notre mobile de test de tenir 2 jours 1/2 sur une seule charge (et en usage vraiment régulier sur cette période de temps !). Fort.

Conclusion

Trop approximatif sur nombre de points (son, photo), pas vraiment à la hauteur de son nom, le Motorola One Macro n’est sauvé que par son écran correct et une autonomie de marathonien. Pour le reste, on peine à être enthousiaste ou à vous recommander pleinement ce mobile qui ne remplit pas tout à fait le cahier des charges souhaité, même dans l’entrée de gamme.

Le Motorola One Macro est disponible sur le site Amazon à 190 euros (vendeurs):

Modèle bleu sidéral (64 Go de stockage)

Modèle ultra violet (64 Go de stockage)

ou à 229€ (vendu et expédié par Amazon)

7,5/10 Affichage 7/10 Design 5,5/10 Performances 10/10 Autonomie 6/10 Notre avis