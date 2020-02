Coronavirus : Sony et Facebook se retirent de la Game Developers Conference 2020 (GDC)

« Et ça continue, encore et encore, c’est que le début, d’accord, d’accord… ». Les paroles de Francis Cabrel illustrent à merveille les annonces de Sony (et de bien d’autres) liées à la crise sanitaire du coronavirus. Après avoir fait l’impasse sur la PAX East 2020 de Boston, le géant japonais vient d’annoncer qu’il ne participera pas à la Game Developers Conference 2020 (aka GDC) qui se tiendra du 16 au 20 mars à San Francisco. Et les justifications restent identiques :« Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des craintes grandissantes liées au Covid-19 (également connu sous le nom de coronavirus). Nous avons déterminé qu’il s’agissait de la meilleure option étant donné que la situation autour du virus et les restrictions globales en matière de déplacements changent quotidiennement ». On finit par se demander quand Sony se décidera à communiquer sur sa future PS5. A l’E3 ? Non puisque Sony a déjà annoncé (avant le coronavirus), qu’il ne participerait pas à l’évènement. Tout cela sent de plus en plus le State of Play spécial PS5…

La seconde défection du jour est sans doute un peu moins « sensible », mais tout de même… Facebook, et surtout ici sa division Oculus, a annoncé à son tour qu’il ne serait pas présent au GDC. Les annonces qui étaient prévues (notamment sur un possible Oculus Quest de seconde génération) seront finalement faites « via des vidéos, des sessions de questions-réponses en ligne, etc. » Rappelons que le coronavirus a fait plus de 2100 morts, principalement en Chine, et que plus de 70000 personnes sont infectées (principalement en Chine toujours).