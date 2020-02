Piratage visant Bouygues Construction : il n’y a ni impact ni négligence selon le groupe

Martin Bouygues, le PDG du groupe Bouygues, a pris la parole au sujet de la cyberattaque qui a été à destination de Bouygues Constructions à la fin janvier. Selon le dirigeant, tout va bien.

« On a une chance dans notre malheur, c’est qu’on n’a pas une activité industrielle pilotée par l’informatique », a indiqué Martin Bouygues, avant d’ajouter « On ne peut pas dire que ça ait altéré la production de Bouygues Construction ». Le groupe Bouygues a ensuite précisé à l’AFP qu’il n’y a pas d’impact sur les comptes financiers.

Bouygues a porté plainte et une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour, entre autres, extorsion en bande organisée et accès et maintien dans un système de traitement automatisé de données.

« On ne peut pas dire, a priori, que l’on ait été négligents sur les besoins de protection », a assuré Martin Bouygues. « On a été attaqué par quelque chose de nouveau, par un virus d’un nouveau genre », mais « le groupe a très très bien réagi », a-t-il conclu. Pour le coup, il ne s’agit pas de « quelque chose de nouveau » puisque Bouygues Construction a été visé par un ransomware qui a chiffré les contenus présents sur les ordinateurs du groupe. Les hackers seraient le groupe Maze et auraient demandé 10 millions de dollars à Bouygues. En cas de refus, Maze serait prêt à diffuser des documents confidentiels.