Le piratage de Bouygues Construction est toujours d’actualité, une plainte a été déposée

Bouygues Construction a décidé de faire un point sur son piratage qui a eu lieu la semaine dernière. Pour rappel, le groupe de BTP a été touché par un ransomware et les hackers réclameraient 10 millions de dollars pour fournir la clé de déchiffrement qui permettrait à Bouygues de retrouver l’accès à l’ensemble des fichiers.

Bouygues explique que des « mesures spécifiques ont été prises pour assurer la poursuite de toutes nos activités en France et à l’international ». Ainsi, tous les chantiers sont toujours en cours et « l’ensemble des données qui sortent de l’entreprise vers l’extérieur fait l’objet d’une procédure de sécurisation renforcée ». Le groupe s’est également associé à des experts externes et internes pour poursuivre la restauration du système d’information et remettre progressivement en place les fonctionnalités en service.

Une plainte a été déposée à la suite à la cyberattaque et les autorités compétentes collaborent avec Bouygues pour identifier l’origine de l’attaque. « Face à cette attaque, les équipes de Bouygues Construction font preuve d’un engagement exceptionnel », dit Bouygues. « Il s’est créé autour d’elles un élan de solidarité venant de sociétés partenaires, de clients et de fournisseurs qui ont spontanément détaché des experts en renfort. Bouygues Construction les en remercie », conclut la société.

Le groupe de hackers Maze a revendiqué la cyberattaque récemment et assure avoir plus de 700 To de données appartenant à Bouygues.