[Test] Beats Solo Pro : un réel saut qualitatif pour la marque Beats (et du vrai bon son)

Beats est l’un des leaders actuels du casque audio, mais jusqu’ici, cette domination en parts de marché ne se traduisait pas vraiment par une quelconque supériorité en terme de qualité sonore. Le Beats Solo Pro s’avance comme un symbole du renouveau de la maque : premier casque supra-auriculaire Beats à réduction de bruit intégrée, calibrage audio largement supervisé par les équipes d’Apple, finition enfin premium (au delà du simple design), tout semble en place pour une petite révolution de palais. Après plusieurs jours à écumer mes playlists avec le Beats Solo Pro sur les oreilles, un constat s’impose, aussi massif que rafraichissant : le nouveau Beats constitue bien un réel saut qualitatif pour la marque américaine. A vrai dire, c’est peut-être même un peu plus que cela. Explications :

Votre serviteur a eu la joie de pouvoir tester (sur plusieurs jours) le modèle Beats Solo Pro Edition Pharell Williams. Tout de rouge vêtu (pas trop flashy ni trop terne, un très joli rouge tirant sur le carmin), le Beats Solo Pro change déjà de braquet dès sa sortie de la boîte. J’avoue ne pas être généralement friand de la « finition » Beats (souvent un peu cheap sur les anciens modèles) malgré le design iconique de ces casques, mais le Beats Solo Pro a littéralement changé la donne sur ce plan : la finition du supra-auriculaire s’avère en effet sans tâches, des coussinets à mémoire de forme solidement rattachés à la structure en passant par les arceaux métalliques qui glissent élégamment dans la partie centrale en mousse jusqu’au panneau de commande, tout est absolument nickel, sans bavures, et dégage cette fois une réelle impression de solidité. On pourrait presque utiliser l’expression de « finition à la Apple », et ce n’est sans doute pas seulement une façon de parler…

Le confort du Solo Pro fera forcément débat. Comme souvent lorsqu’il s’agit de supra-auriculaire, Beats privilégie la fermeté d’un casque bien vissé sur la tête plutôt qu’un casque audio qui se ferait oublier. L’effet « pince » est réel, mais n’est pourtant pas désagréable (d’autres casques testés par nos soins se sont avérés nettement plus douloureux au niveau des oreilles après un certain temps d’écoute). Ce port ferme a un autre avantage : on peut utiliser ce casque Bluetooth en faisant d’autres « activités », sans crainte qu’il ne se déchausse. Pour autant, les 270 grammes du casque se font bien sentir sur la tête, peut-être encore un poil trop. L’ergonomie des commandes n’a pas changé : la gestion des morceaux (lecture/pause, morceau suivant/précédent) se fait toujours en appuyant une ou plusieurs fois sur le logo-bouton Beats de l’oreillette droite tandis qu’un appui en haut ou en bas du panneau de l’oreillette permet de varier le volume. Le logo-bouton sert aussi à gérer les appels ainsi que les commandes (via Siri) pour ceux qui utilisent ce casque avec un iPhone. On constate avec un certain regret que le port mini-jack n’est plus de la partie et a été remplacé par un port Lightning (spécifique aux produits mobiles Apple). L’appairage avec le mobile se fait de façon classique sur Android (paramètres Bluetooth) et reste automatique (et rapide) pour les propriétaires d’iPhone grâce à la nouvelle puce H1 (qui remplace la W1).

Passons… au son. L’évolution matérielle notable (en finition) du Solo Pro constitue déjà une belle évolution, mais ce n’est rien en regard des nouveaux choix sonores de Beats (ou d’Apple ?). Les basses encombrantes et bien trop présentes ? C’est presque du passé avec ce casque, qui retranscrit tous les détails de la scène sonore sans que les graves n’imposent leur ronron au dessus des médiums ou des aigus. Certes, on distingue encore quelques exagérations dès lors que l’on descend dans les basses… très basses, mais pour 90% des morceaux, le son reste équilibré, détaillé, précis (les voix ont une réelle présence) et dynamique quand il faut l’être (c’est à dire pas tout le temps). On n’oubliera pas en sus la belle gestion de la stéréo, qui spatialise avec beaucoup de précision les différents groupes d’instruments. Que l’on se comprenne bien cependant : on ne parle pas ici d’un casque audiophile au sens strict, de ces casques qui vous donnent l’illusion que les musiciens sont dans votre salon, mais le rendu sonore reste très agréable et surtout adapté à tous les genres musicaux. On est loin des casques Beats d’antan (il y a deux ou trois ans en somme) qui privilégiaient les basses jusqu’à une caricature de casque 100% dédié au hip-hop et au rap. La critique récurrente du casque Beats « beau mais c’est tout » n’a donc plus lieu d’être, et c’est déjà en soi une belle réussite pour la marque.

Le Beats Solo Pro est le premier supra-auriculaire Beats à intégrer une technologique de réduction de bruit. L’accès à cette fonction s’effectue soit via le casque (sur l’oreillette gauche) soit en passant par l’interface mobile qui permet de sélectionner entre trois modes d’écoute : Suppression du Bruit, Normal (Non) ou Transparence. Disons le tout net, la suppression de bruit marche parfaitement, et l’on a vite l’impression de se retrouver dans une bulle d’isolation phonique, y compris dans les endroits les plus bruyants (testé dans un café de Perpignan). En mode Transparence, les micros intégrés au casque amplifient au contraire les sons extérieurs, qui prennent alors le pas sur la musique. Quant au mode normal, ben… c’est normal (un peu de bruit extérieur présent tout au long de l’écoute, ce qui s’avère assez désagréable). En revanche, on peut regretter que les micros intégrés ne disposent pas de leur propre système de réduction de bruits ambiants, ce qui fait que votre interlocuteur (ou Siri) aura bien du mal à distinguer ce que vous dites dans des environnements bruyants.

L’autonomie du Beats Solo Pro est tout simplement excellente. Comptez donc une vingtaine d’heure avec la réduction de bruit activée, et environ le double sans.

Conclusion

Le Beats Solo Pro change vraiment la donne… tout au moins chez Beats : beau et bien fini, le premier supra-auriculaire Beats à réduction de bruit se paye le luxe d’être aussi, ENFIN, un vrai bon casque pour l’écoute musicale (de tous les genres musicaux devrait-on préciser). Le rendu sonore équilibré, riche, détaillé et dynamique prouve que rien n’est jamais inscrit dans le marbre et que les sociétés peuvent toujours se réinventer, même celles qui se sont fait un nom voire une « signature » marketing avec des casques ultra-bass. Certes, le Beats Solo reste un peu cher, son design assez voyant (mais pas clinquant) pourrait encore être considéré comme « clivant » et l’absence du mini-jack est une petite hérésie, mais les points forts du produit font mieux que compenser ces quelques points faibles. Presqu’une révolution on vous dit…

9/10 Design 8/10 Performances 9/10 Autonomie 8.5/10 Notre avis