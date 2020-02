Orange dispose d’une importante structure avec son réseau, que ce soit pour le grand public ou pour le marché des entreprises. À ce sujet, Sébastien Soriano, le président de l’Arcep (régulateur des télécoms), juge qu’Orange est « trop puissant ».

L’Arcep souhaite que la concurrence soit présente sur le marché des télécoms d’entreprises et ce n’est pas le cas. « Nous ne sommes pas satisfaits de la situation. Nous voulons un marché entreprises puissant et concurrentiel ; nous sommes loin de l’avoir aujourd’hui », indique Sébastien Soriano dans une interview aux Échos. « Orange reste tout-puissant sur ce marché », poursuit le responsable. SFR, qui le deuxième acteur sur ce marché, est jugé « challenger et un peu rentier à la fois » par le président de l’Arcep.

Mais quels sont les problèmes d’Orange ? Trois sont mis en avant : une baisse de prix suspecte sur la fibre « historique » dédiée aux entreprises, une fibre FTTH pas totalement accessible aux petits acteurs et une fibre FTTH de qualité vendue trop chère. « Il y a bien eu des baisses de tarifs, mais elles sont insuffisantes », note Sébastien Soriano.

L’Arcep a pour vocation de publier un nouveau cadre de régulation, en vue d’une adoption d’ici la fin 2020, avec un suivi beaucoup plus fin des offres d’Orange. « Nous proposons de simplifier la régulation tout en la durcissant, offre par offre. Certains prix doivent être respectés », dit le président de l’Arcep. Il ajoute que le régulateur des télécoms demande à Orange une baisse de prix immédiate sur la fibre FTTH pour les entreprises, sous peine de mettre l’opérateur en demeure.