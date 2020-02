Qualcomm : l’Europe enquête sur de possibles abus anti-trust sur le marché des modules RF

One more time : Qualcomm est à nouveau dans le viseur de l’Europe. Le fondeur a précisé dans des documents fournis à la SEC (le gendarme de la bourse américaine) que la Commission européenne enquêtait sur de possibles pratiques anti-compétitives (ou antitrust) sur le marché des puces radiofréquence (modules RF). Les membres de la Commission chercheraient à savoir si Qualcomm a abusé de sa position dominante dans le secteur des puces 5G afin d’ « obliger » certaines sociétés à prendre l’ensemble du « package » qui comprend le module « RF front-end » (ce dernier gère aussi les fréquences Sub-6 GHz et les ondes millimétriques), et ce au détriment des solutions proposées par la concurrence (soit principalement Broadcom et Skyworks).

Qualcomm est un habitué des affaires anti-trust en Europe. Le géant américain des puces mobiles a déjà écopé de deux amendes de la Commission, l’une pour un abus de position dominante sur le marché des modems, l’autre pour avoir versé de l’argent à Apple afin que ce dernier ne se fournisse pas auprès d’Intel pour les modems des iPhone. Aux Etats-Unis, Qualcomm a perdu un procès face à la FTC qui lui reprochait de survaloriser le coût de ses licences de brevets, du fait même de sa position dominante.