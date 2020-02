Le producteur des Gears of War rejoint Blizzard et la franchise Diablo

En ce début d’année 2020 , c’est l’ensemble du secteur du jeu vidéo qui semble se réorganiser, muter presque. Depuis quelques semaines en effet, on assiste à un grand jeu de chaises musicales qui n’épargne personne, pas même les figures les plus importantes du secteur. Après la promotion de Nicolas Doucet à la tête de Japan Studio, après le choc de l’annonce du départ de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar et scénariste de la plupart des GTA et des Read Dead Redemption, on apprend donc aujourd’hui que Rod Fergusson, producteur et pilier de la franchise Gears of Wars, va quitter le studio The Coalition pour rejoindre Blizzard, où il dirigera l’avenir de la franchise Diablo. Fergusson était en charge des GoW depuis 15 ans. Une (autre) page se tourne.

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i

— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020