Firefox : 200 extensions malveillantes ont été supprimées ces dernières semaines

Mozilla a opéré à un nettoyage. Le groupe a supprimé près de 200 extensions malveillantes ces deux dernières semaines qui étaient proposées au téléchargement pour son navigateur Firefox.

Les extensions en question ont été retirées du Mozilla Add-on (AMO), l’endroit où les utilisateurs téléchargent les contenus pour Firefox, et Mozilla a fait le nécessaire pour les désactiver chez tous ceux qui les avaient déjà téléchargées. Les extensions bannies étaient en mesure de télécharger du code malveillant et de l’exécuter, notamment avec pour objectif de voler les données des utilisateurs.

Les règles de Mozilla sont claires : toute extension pour Firefox se doit d’inclure l’intégralité du code. Autrement dire, une extension ne peut pas télécharger du code quand elle le souhaite pour s’améliorer, corriger des éléments ou autres parce que Mozilla n’a pas la main dessus et ne peut pas faire de vérification.

Quelles sont les extensions qui ont posé un problème ? Il est difficile d’établir la liste complète parce que Mozilla fournit uniquement les identifiants et non les noms. Mais quelques noms ont pu être découverts, comme Fake Youtube Downloader, EasySearch for Firefox, EasyZipTab, FlixTab, ConvertToPDF, FlixTab Search, WeatherPool and Your Social, Pdfviewer – tools, RoliTrade ou encore Rolimons Plus.