SFR RED : hausse de prix pour les nouveaux clients

Il y a un nouveau changement de prix chez SFR RED. Cela ne concerne pas les clients qui ont un abonnement en cours cette fois, mais ceux qui comptent s’abonner. Le prix mensuel a augmenté d’un euro.

Ainsi, l’offre ADSL est maintenant facturée pour 16€/mois au lieu de 15€/mois auparavant et l’offre fibre est à 23€/mois aujourd’hui contre 22€/mois avant.

Une offre est en cours jusqu’au 27 janvier chez l’opérateur low-cost de SFR. Un mois d’abonnement est offert pour toute souscription, que ce soit en ADSL ou fibre. De plus, SFR offre l’option Débit Plus pour Internet qui permet d’avoir jusqu’à 1 Gb/s (au lieu de 300 Mb/s) en téléchargement et jusqu’à 400 Mb/s (au lieu de 300 Mb/s) en envoi. Cette option est normalement facturée 5€/mois. Les offres sont disponibles sur le site de SFR RED.

Pour rappel, SFR RED est le roi quand il s’agit de faire des augmentations. Elles concernent généralement les clients mobiles avec une hausse de quelques euros par mois en donnant accès à davantage de quota Internet. Mais il se trouve que les clients fixes sont aussi concernés, au point de ne pas pouvoir refuser l’amélioration de l’offre.