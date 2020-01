Nvidia : le futur GPU RTX 3080 pourrait disposer de 20 Go de VRAM GDDR6

Les GPU RTX 2080 et 2080 Ti ne vous semblent pas assez rapides (près de 13 tflops tout de même pour la Ti…) ? Qu’à cela ne tienne puisque Nvidia travaille déjà sur la suite, soit des cartes graphiques annoncées comme sensiblement plus performantes que la gamme RTX actuelle, principalement grâce à une finesse de gravure sur puce de 7nm (contre 12 nm actuellement), une nouvelle architecture du nom d’Ampere, et un gros boost de capacité en VRAM GDDR6. Si l’on en croit un leak déniché par le site Mydrivers, Nvidia aurait du lourd dans les cartons. La GeForce RTX 3070 devrait ainsi disposer de 8 à 16 Go de VRAM DDR6, 3072 processeurs de flux, 48 SM’s et un bus mémoire de 256 bits. Mazette !

Quant au nouveau futur très haut de gamme RTX 3080, il pourrait composer avec 10 ou 20 Go de VRAM DDR6, 3840 processeurs de flux, 60 SMs et un bus mémoire de 320 bits ! S’approchera t-on déjà des 20 tflops ? Voilà qui s’annoncerait potentiellement « disruptif » pour les jeux VR ou en 8K. Les nouvelles cartes RTX 3070/3080 pourraient être dévoilées en détail lors de l’évènement GTC : GPU Technology Conference qui se tiendra du 22 au 26 mars prochain à San José, en Californie.