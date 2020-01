Le parking robotisé de l’aéroport de Lyon va être étendu à 2000 places

Le parking robotisé de l’aéroport de Lyon vient de passer le stade de l’expérimentation high-tech. Après un an de mise en service, les robots-voituriers de Stanley Robotics et de VINCI Airports ont déjà garé les véhicules de plus de 8000 usagers et parcourus une distance globale de 2000 kilomètres; et ce n’est qu’un début puisqu’un communiqué de presse de Stanley Robotics nous informe que le nombre de places de parking gérées par les robots va être porté à 2000 d’ici l’été prochain (contre 500 places actuellement). A cette date, 7 robots autonomes seront alors en charge de garer les véhicules laissés dans l’un des 28 box disponibles. A terme, la capacité du parking robotisé devrait même atteindre les 6000 places !

La réservation d’une place de parking-robot s’effectue directement sur le site de Lyon Aéroport (une app serait sans doute appréciable), après quoi le conducteur n’a plus qu’à laisser son véhicule dans l’un des box disponibles (le robot-voiturier prend la suite des opérations). Outre la prouesse technologique, le parking robotisé de Lyon Aéroport permettrait d’optimiser la surface disponible et de réduire les émissions de CO2. Rappelons enfin qu’il s’agit du seul parking de ce type dans le monde.