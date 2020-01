[Test] Galaxy Watch Active 2 (44mm) : Samsung se rapproche de la montre connectée de référence

Inlassablement, chaque année, Samsung fait progresser sa gamme de montre connectée Galaxy Watch. A première vue, la Galaxy Watch Active 2 semble n’être qu’une timide évolution de l’Active première du nom, mais une utilisation approfondie de la toquante permet de constater la somme des petits raffinements apportés à ce modèle. Ces évolutions seront-elles suffisantes pour faire de l’Active 2 la montre connectée de référence ou tout au moins un bon concurrent de l’Apple Watch Series 5 ? En guise de réponse, voici donc le test, effectué sur l’un des modèles « premiums » de la gamme, la Galaxy Watch Active 2 44 mm en acier inoxydable :

A force de dire que la finition des produits Samsung se rapproche de celle des devices Apple, le distinguo finit par ne plus avoir de sens : la Galaxy Watch Active 2 est tout simplement l’un des produits Samsung les mieux finis que nous ayons eu à tester. Il serait illusoire de chercher le millimètre qui dépasse le bouton mal centré ou le scratch minuscule sur un coin du cadran : tout est nickel, parfaitement à sa place. Le bracelet standard (en cuir) s’installe comme sur une montre mécanique (il vaudra mieux avoir un peu d’ongle disponible) et malgré mon tout petit poignet, le bracelet contient suffisamment de trous pour que je me retrouve pas à devoir poinçonner du matériel de test. Impossible de confondre l’acier inoxydable avec du « simple » aluminium : Pour en faire l’expérience tous les jours avec mon iPhone X, l’acier inoxydable est un matériau qui ne bronche pas avec le temps, et l’on peut supposer qu’il en sera de même avec cette Galaxy Watch Active 2 qui a franchement fière allure. Sur un plan strictement personnel, je préfère aussi les cadrans circulaires (Activ 2) aux rectangulaires, parce que je trouve qu’ils font plus « montre », tout simplement. En bref, tant sur le plan du design, du choix des matériaux que de la finition, la Galaxy Watch Active 2 me fait déjà de l’œil, même si cette dernière a encore un peu d’embonpoint (44 x 44 x 10,9 mm). Mais comme le dit l’adage , « un joli vase peut contenir de vilaines fleurs », alors il est temps de passer à l’action !

Mon élan est stoppé net par un petit message m’indiquant qu’il faut d’abord en passer par la case recharge. La Galaxy Watch Active 2 est fournie avec un tout petit chargeur à induction de forme circulaire. On pourrait craindre que la montre ne sorte trop facilement de ce minuscule socle de recharge, mais ce dernier a le bon goût d’être magnétique. En moins de deux heures, l’Active 2 est rechargée à bloc. Un appui long sur le bouton placé en bas à droite et en bas du boitier, et la toquante s’allume. Il faut encore en passer par l’app de Samsung (disponible sur iOS et Android), et une petite synchro Bluetooth plus tard, la Galaxy Watch Active 2 est enfin prête à fonctionner !

Le petit écran AMOLED 1,4 pouces offre une définition impeccable et un rendu des noirs… très noir, ce qui est important sur une montre connectée dont l’interface affiche la plupart du temps des infos sur fond sombre (ou noir donc). Attardons nous d’emblée sur l’un des plus gros atouts de ce modèle, qui vient en fait pallier une absence : l’interface One UI basée sur TizenOS intègre désormais une couronne rotative numérique extrêmement pratique et qui vient pallier le retrait de la couronne mécanique des modèles « pré-Active » (cette dernière était sujette aux petits soucis… mécaniques). On peut ainsi rapidement avancer dans les différents menus (notifications vers la gauche, cadrans et fonctions principales vers la droite) en effectuant un petit arc de cercle du bout du doigt sur la bordure haute de l’écran. Elégant, et surtout très pratique. Globalement, c’est toute l’interface qui séduit, d’abord par sa fluidité globale (juste deux ou trois lags en plusieurs jours de test, ce qui est très peu pour une montre connectée), mais surtout par sa cohérence globale, même si l’on note encore quelques (rares) textes en partie mangés par le bord circulaire de la dalle.

Les fonctions intégrées sont très nombreuses, et c’est sans compter les différentes apps et widgets que l’on peut encore rajouter ! Le suivi d’activité sportive fonctionne sans accrocs (testé seulement sur le mode Course, mais une quarantaine d’activités sont recensées). La montre étant étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, on peut aussi faire des entrainements de nage et j’avoue avoir été impressionné par le nombre d’informations affichées sur l’interface de l’app Samsung Health (côté smartphone); on a droit ainsi à la traditionnelle triplette « durée d’entrainement + distance parcourue + calories dépensées » mais aussi à la vitesse moyenne, le rythme de course moyen, la cadence moyenne (nombre de foulées par minutes), le cardio moyen, l’altitude (baromètre intégré), etc. . A noter que le relevé GPS du parcours effectué s’est avèré extrêmement précis. Cette avalanche d’infos aura de quoi désorienter ceux qui aiment aller droit au but, mais après tout, mieux vaut proposer trop de données sur ce plan que pas assez.

De toute façon, pour les sportifs « à la petite semaine » ou simplement pour ceux qui désirent se maintenir en forme, la Galaxy Watch Active 2 dispose de tout l’attirail nécessaire, avec son « coeur d’activité » (un peu pompé sur les cercles d’activité de l’Apple Watch) résumant les objectifs du jour (à minima) en terme de calories dépensées (300 Kcal), de temps d’entrainement (30 minutes par jour) et de temps de déplacement (8 heures, ce qui semble pour le coup totalement irréaliste). Un petit « Sims virtuel » viendra même vous rappeler qu’il est temps de vous bouger après une période d’inactivité un peu trop prolongée !

Le cardiofréquencemètre intégré est plutôt fiable… dès lors que les efforts ne sont pas trop violents. Pendant un effort régulier ou simplement au repos (ou devant l’ordi), l’Active 2 affiche des bpm tout à fait corrects, mais il suffit de commencer à courir pour constater que parfois, le curseur s’emballe de façon presque grotesque. Ainsi, par deux fois au moins, la Galaxy Watch Active 2 m’a indiqué un nombre de bpm dépassant allègrement les 230… alors que la fréquence réelle (mesurée avec un appareil médical) était aux alentours des 120-130 bpm ! Les plus stressés auront même droit à un petit outil d’évaluation du niveau de stress qui propose des exercices de respiration si besoin (avec durée d’inspiration et d’expiration s’il vous plait !). Sympas aussi, la fonction lampe torche (étrangement planquée dans une liste de paramètres généraux), l’audio en Bluetooth, la fonction de suivi du sommeil (avec mesure des phases de sommeil paradoxal) et la myriade d’apps/widgets que l’on pourra télécharger. Dommage toutefois que certaines applis obligent à passer par l’app du smartphone : ainsi, lorsqu’on ouvre l’app Météo pour la toute première fois (à partir de l’Active 2 donc), le logiciel nous demande de rentrer le nom de notre ville… sur l’app mobile ! Pas glop…

L’autonomie de la Galaxy Watch Active 2 est d’environ trois jours à pleine charge, sachant que la recharge complète prend 2 heures (tout dépendra bien sûr de votre type d’utilisation). C’est assez moyen, mais ce sera forcément mieux que le modèle 40 mm (batterie de seulement 247 mAh, contre 340 pour le 44mm testé ici). Du reste, il n’est jamais fastidieux de placer la toquante sur son petit socle à induction… ou sur le dos du dernier Galaxy Note (ce dernier peut servir de chargeur à induction).

La Galaxy Watch Active 2 touche presque au but. Si ce n’étaient une autonomie moyenne et les quelques ratés du cardiofréquencemètre, on frôlerait le « perfect », avec en sus une finition et un design qui n’ont vraiment rien à envier à l’Apple Watch. L’interface TizenOS est aussi, de très loin, le meilleur concurrent de watchOS. C’est même sans aucun doute l’atout maitre de cette montre connectée qui coche presque toutes les cases et qui croule littéralement sous les fonctions disponibles. Largement recommandable.

10/10 Affichage 8/10 Design 8/10 Performances 6/10 Autonomie 8/10 Notre avis