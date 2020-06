Jeux vidéo sur Chromebook : Steam va arriver sur Chrome OS avec l’aide de Google

Jouer sur un Chromebook n’est pas tellement une réalité de nos jours. Google le sait et c’est pour cette raison que le groupe travaille avec Valve pour proposer la plateforme Steam sur Chrome OS.

La révélation a été faite par Kan Liu, le responsable de la gestion des produits pour Chrome OS. Il a indiqué à Android Police que Steam arrivera sur Chrome OS grâce à la compatibilité Linux. Il n’a cependant pas donné de date de sortie et n’a rien ajouté concernant les jeux directement.

Steam est déjà disponible sur Windows, macOS et Linux. Autant dire qu’une arrivée sur Chrome OS est la bienvenue, mais cela reste un vrai pari. En effet, les ordinateurs sous Chrome OS ne sont pas des bêtes de course pour la plupart et n’ont donc pas d’importantes ressources. Les ressources sont justement nécessaires pour les jeux, il sera donc intéressant de voir combien de titres disponibles sur Steam seront réellement accessibles sur Chrome OS.

Kan Liu a ajouté que la catégorie d’applications la plus populaire sur le Play Store depuis Chrome OS n’est autre que celle des jeux. Google sait donc qu’il y a une demande, d’où l’intérêt d’aider Valve à proposer Steam sur Chrome OS.