Google permet de contrôler votre Chromebook avec votre visage

Google a annoncé plusieurs mises à jour pour son système d’exploitation ChromeOS qui fait tourner les ordinateurs Chromebook, avec une attention particulière portée à l’accessibilité et à l’environnement éducatif. L’une des fonctionnalités permet désormais de contrôler un ordinateur à l’aide de son visage et des expressions faciales, une option qui s’adresse principalement aux personnes en situation de handicap moteur.

Contrôle par les expressions faciales : une avancée pour l’accessibilité

Après une première annonce en décembre, cette fonctionnalité est désormais déployée sur davantage d’appareils Chromebook compatibles, avec une recommandation de 8 Go de RAM minimum. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de naviguer sur leur appareil, rédiger des e-mails ou même avancer des diapositives lors d’une présentation, simplement en utilisant la tête. Initialement limité à quelques expressions, le système a évolué pour reconnaître jusqu’à 18 gestes différents, grâce aux retours des utilisateurs.

Il ne s’agit pas de la première initiative de Google dans ce domaine. La société avait précédemment développé un outil d’accessibilité open source pour les jeux Windows, le projet Gameface, et a également prévu une version pour Android.

Des outils dédiés aux enseignants et à la gestion des classes

Google a également annoncé des améliorations pour le monde de l’éducation avec ses nouvelles fonctionnalités « Class Tools ». Ces outils permettent aux enseignants de prendre le contrôle des écrans des élèves en temps réel, facilitant ainsi la gestion des activités en classe. Grâce à un code, les enseignants peuvent envoyer du contenu directement sur les Chromebooks des élèves, activer les sous-titres en direct ou les traductions, voire surveiller les écrans des étudiants à distance. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les enseignants qui souhaitent suivre les progrès des élèves et partager leurs travaux avec la classe entière.

De nouveaux Chromebooks pour 2025

Enfin, Google a annoncé l’arrivée de plus de 20 nouveaux Chromebooks pour 2025, notamment dans les gammes Chromebook standard et Chromebook Plus. Parmi les modèles à venir, on trouve le Lenovo Chromebook Plus 2-en-1 de 14 pouces. Ces nouveaux appareils seront destinés aussi bien aux enseignants qu’aux étudiants, avec des fonctionnalités renforcées pour favoriser l’apprentissage collaboratif.