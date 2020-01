Vie privée : Google veut abandonner l’user-agent sur Chrome

Que de changements importants pour Chrome cette semaine. En plus d’annoncer son projet de mettre un terme définitif aux cookies tiers, Google révèle qu’il veut abandonner l’user-agent au sein de son navigateur Internet.

L’user-agent est utilisé par chaque navigateur et se veut utile pour les sites afin de déterminer à qui ils ont affaire. Ils savent ainsi quel navigateur utilise chaque visiteur, ainsi que la version et le système d’exploitation, en plus d’autres informations. Si un site détecte un user-agent venant d’un navigateur en particulier par exemple, il peut autoriser ou, à l’inverse, bloquer l’accès. Google est coutumier de cette pratique, avec Stadia par exemple où l’accès est bloqué si un navigateur autre que Chrome est utilisé.

Voici des exemples d’user-agent :

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36

Selon la proposition faite par Google, la première étape consiste à déprécier la méthode « navigator.userAgent » utilisée pour accéder à la valeur de l’user-agent et il est suggéré de faire des tests dès mars avec Chrome 81. Ce changement n’aura aucun effet visible pour la plupart des internautes et les sites continueront à fonctionner comme d’habitude. Cependant, l’identification de chaque personne ne sera plus aussi simple qu’auparavant.

En l’état, Google propose de geler les valeurs de l’user-agent avec Chrome 83 (prévu en juin), c’est-à-dire que les données ne seraient plus mises à jour. Une seconde étape est d’utiliser une nouvelle fonction nommée User Agent Client Hints. Elle fournira les mêmes informations que la valeur de l’user-agent en place aujourd’hui, mais chaque partie des données devra être explicitement demandée et approuvée par le navigateur. Au début, il n’y aura pas de protection sur ces informations, mais il sera simple pour un navigateur de détecter et de bloquer toute demande inutile de l’User Agent Client Hints.

Pourquoi tout ce changement ? Google dit vouloir renforcer le respect de la vie privée des utilisateurs. C’est le même discours que celui pour le retrait des cookies tiers.