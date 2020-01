Google va mettre un terme aux cookies tiers dans Chrome

Google annonce son intention de mettre un terme définitif aux cookies tiers au sein de son navigateur Chrome, et ce dès 2022. C’est dans la continuité de son projet d’améliorer le respect de la vie privée sur Internet, ce qui peut sembler ironique venant de la part de Google. Pour information, les cookies tiers sont ceux déposés par d’autres domaines que celui visité par l’internaute.

« Les utilisateurs exigent une plus grande confidentialité — y compris la transparence, le choix et le contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées — et il est clair que l’écosystème du Web doit évoluer pour répondre à ces demandes croissantes », explique Google sur son blog. Le groupe ajoute que des navigateurs (Firefox et Safari en l’occurrence) ont décidé de bloquer par défaut les cookies tiers, mais ce n’est pas la bonne méthode selon ses dires parce que cela a un impact sur les sites qui s’appuient sur la publicité pour vivre et les annonceurs qui passent par d’autres méthodes pour obtenir les données. Il y a notamment l’usage de l’empreinte numérique (fingerprint) qui augmente.

Ces changements de Google sont en tout cas marquants, notamment pour le marché de la publicité. Beaucoup de cookies tiers sont utilisés pour la publicité ciblée par exemple. Le retrait de ces cookies va obliger un changement de stratégie significatif pour continuer à proposer de la publicité susceptible d’intéresser les internautes.

Les premiers tests de retrait des cookies tiers de Chrome vont avoir lieu à la fin d’année, déclare Google.