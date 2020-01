Débits Netflix : SFR (ADSL) bat Free en tant que plus mauvais opérateur

Netflix a dévoilé le tableau des débits moyens constatés chez les opérateurs français tout au long du mois de décembre 2019. Il y a du progrès pour Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR, mais c’est en recul pour SFR du côté de l’ADSL.

SFR (ADSL) passe à la dernière place du tableau avec un débit moyen constaté de 3,42 Mb/s, contre 3,40 Mb/s le mois précédent. C’est Free qui passe devant avec un débit moyen de 3,56 Mb/s, contre 3,39 Mb/s auparavant. Le fournisseur d’accès de Xavier Niel reprend donc (un peu) du poil de la bête.

Le podium comprend toujours SFR THD (câble/fibre) à la première place avec un débit moyen qui est passé de 4,30 Mb/s à 4,36 Mb/s. Il est suivi par Bouygues Telecom et Orange qui sont ex aequo pour le coup. Bouygues Telecom a vu son débit moyen passer de 3,78 Mb/s à 3,85 Mb/s et Orange a vu passer le sien de 3,75 Mb/s à 3,85 Mb/s.

Pour rappel, plus le débit est important et moins le temps de chargement d’une série ou d’un film sur Netflix sera long. Netflix compte aujourd’hui plus de cinq millions d’abonnés en France, selon les derniers chiffres en date. La plateforme de streaming fait mieux que Canal+.