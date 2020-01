Samsung Galaxy S20 : des photos dévoilent le design et confirment le nom

Le successeur du Galaxy S10 sera bien le Galaxy S20 et non le Galaxy S11. Des photos du smartphone, publiées par XDA-Developers, dévoilent le design général et le nom qui apparaît au moment du démarrage. On lit Galaxy S20+ en l’occurrence. Il sera accompagné par le Galaxy S20 et Galaxy S20 Ultra.

La première chose qui saute aux yeux se situe à l’arrière avec le bloc où il y a plein de capteurs photo. Quatre modules sont présents, accompagnés par un flash et ce qui semble être un micro. Samsung va donc adopter un format plus ou moins similaire à celui des iPhone 11 d’Apple et des Pixel 4 de Google.

Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume et le bouton ON/OFF. À noter qu’il y a plus de bouton spécifique pour lancer l’assistant Bixby de Samsung.

Pour ce qui est de l’avant, le Galaxy S20+ affiche une grande dalle et de fines bordures. Toujours au sujet de l’écran, la dalle est annoncée pour être moins incurvée que les modèles précédents, au point d’avoir ce qui semble être un écran 2,5D. Pour sa part, l’appareil photo frontal est situé dans un trou situé au centre sur la partie supérieure.

Il est ajouté que les Galaxy S20 seront proposés en variantes 4G et 5G. Le design entre les deux modèles sera identique, la différence se fera sous le capot avec un modem différent. Naturellement les Galaxy S20 5G seront plus chers à l’achat que les Galaxy S20 4G.