Le cinéma en France a progressé en 2019, aidé par les films américains

Il y a eu du mieux pour les cinémas en France durant l’année 2019. 213,3 millions de places ont été vendues, soit une hausse de 6 % par rapport à 2018. Il s’agit de la deuxième meilleure année pour le cinéma en France depuis 1966. L’année 2011 détient toujours la palme depuis cette date, avec 217 millions de places, grâce en particulier aux 16 millions d’entrées d’Intouchables.

Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), explique que le cinéma en France a progressé en 2019 « par la qualité des films, mais aussi par un investissement élevé, dans la rénovation ou la construction de salles, que nous estimons à 260 millions d’euros ». Il y a 6 000 salles de cinéma en France aujourd’hui, soit 20% de plus qu’il y a 20 ans. « Le secteur se porte bien mais est sensible au retournement en raison d’endettements publics et privés élevés », a-t-il ajouté.

La hausse des ventes de places s’explique surtout par les films américains et non par les films français. En effet, la part des films français a été de 35% en 2019, contre 39,3% en 2018. À titre d’information, c’était 45% dans les années 80.

Le film le plus vu de l’année a été Le Roi Lion avec 10 millions d’entrées, soit une part de marché de 55,2% à lui tout seul. Disney est d’ailleurs très présent avec 6 films du top 10. Un seul film français est présent dans le top 10 : Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? avec 6,7 millions d’entrées.