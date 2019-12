Box-office : La Reine des Neige 2 atteint le milliard de dollars de recettes

La Reine des Neiges 2 devient le sixième film de Disney de 2019 à dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Le film d’animation rejoint Avengers : Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Le Roi Lion et Captain Marvel.

Dans le détail, La Reine des Neiges 2 a généré 366,5 millions de dollars en Amérique du Nord et 666 millions de dollars dans le reste du monde, dont 37 millions de dollars en France. Le total est ainsi de 1,032 milliards de dollars. En comparaison, le premier film sorti en 2013 a totalisé 1,27 milliard de dollars. Le nouvel opus peut toujours faire plus fort étant donné qu’il peut encore aujourd’hui être vu dans de nombreux cinémas. Il est sorti le 20 novembre dernier.

La grande majorité des films milliardaires sortis en 2019 vient de Disney. Les autres sont Spider-Man : Far for Home (personnage Marvel certes, mais c’est un film Sony) et Joker. Disney bat en tout cas tous les records avec plus de 10 milliards de dollars de recettes en 2019. Et ce n’est pas fini : il y a Star Wars : L’Ascension de Skywalker qui arrive mercredi en salles. Il devrait logiquement dépasser le milliard de dollars. Les deux précédents ont généré respectivement 2,07 milliards et 1,33 milliard de dollars.